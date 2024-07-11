Bornova'da bir sitede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bornova'da bir sitede çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir sitede, 14. katta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle site sakinleri panikle dışarıya çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi ve bazı site sakinleri evcil hayvanlarını dışarıya çıkardıktan sonra uzun süre dışarıda beklemek zorunda kaldı.

11.07.2024 00:49
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İzmir'in Bornova ilçesindeki bir sitenin binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazım Dirik Mahallesi 346/11 Sokak'taki sitenin 15 katlı binasının 14. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sitedeki yangın alarmının çalmasıyla çok sayıdaki site sakini panikle dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, dairede hasar meydana geldi.

Evcil hayvanlarını dışarıya çıkaran bazı site sakinlerinin uzun süre dışarıda beklediği görüldü.

Kaynak: AA

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