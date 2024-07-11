Bornova'da bir sitede çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir sitenin binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazım Dirik Mahallesi 346/11 Sokak'taki sitenin 15 katlı binasının 14. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sitedeki yangın alarmının çalmasıyla çok sayıdaki site sakini panikle dışarıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, dairede hasar meydana geldi.
Evcil hayvanlarını dışarıya çıkaran bazı site sakinlerinin uzun süre dışarıda beklediği görüldü.
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