Bornova'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bornova'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını, 23 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 3 helikopter de katıldı. Yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü trafiğe kapatıldı ve Beşyol ve Sarnıç mahalleleri tahliye edildi. 7 ev hasar gördü.

04.07.2024 12:23
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İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 23 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Beşyol mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 13.37'de çıkan yangına müdahale gece de devam etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bornova'da dün başlayan yangın nedeniyle İzmir- Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü bir süre trafiğe kapatılmış, Beşyol ve Sarnıç mahalleleri tahliye edilmiş, iki mahallede toplam 7 ev hasar almıştı.

Yangına müdahale çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 3 AS-532 tipi helikopter de katılmıştı.

Kaynak: AA

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