Bornova Belediyesi Depreme Dayanıklı Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Forumu Düzenledi

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi iş birliğiyle "Depreme Dayanıklı Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" forumu düzenledi.

Depreme Dayanıklı Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Forumu'nun moderatörlüğünü, İMO İzmir Şubesi Temsilcisi Nurgül Atabay yaptı. Foruma, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Vahyettin Akyol, Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer, Bornova Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Pelin Şevik Mutlu, İMO İzmir Şubesi Kentsel Dönüşüm Komisyonu Üyesi Ulaş Bağcı, Bornova Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Deniz Avşar, İzmir Barosu'ndan Avukat Senem Kiraz da konuşmacı olarak katıldı.

Küçükpark'ta gerçekleşen forumda Bornovalılar akıllarına takılan tüm soruları sordu. Deprem, binaların mevcut durumu, kentsel dönüşüm ve afetler konusunda detaylı bilgilerin verildiği forumun gelecek aylarda düzenli olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

Hedef dirençli Bornova

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 25 yıl önce 17 Ağustos'ta meydana gelen Marmara Depremi'nin yanı sıra İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinin de bu alanda yapılacak çalışmaların önemini ortaya koyduğunu belirtti. Eşki, "Afete karşı dirençli kentlerin oluşmasında bilimin ve tekniğin önemi büyük. Bu nedenle konunun uzmanlarıyla yapılan iş birliklerini sürdüreceğiz. Afete dirençli Bornova'yı oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.