Bornova'da kumar oynayan 127 kişiye 815 bin 975 lira ceza - Son Dakika
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Bornova'da kumar oynayan 127 kişiye 815 bin 975 lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde, Beşyıl ve Naldöken mahallelerindeki iki işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletmelere düzenlenen baskında 127 kişi suçüstü yakalandı ve toplamda 815 bin 975 lira idari para cezası uygulandı. İş yerleri mühürlendi ve işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

02.07.2024 12:14
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İzmir'in Bornova ilçesinde, iki işletmede kumar oynarken yakalanan 127 kişiye, toplam 815 bin 975 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyıl ve Naldöken mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 127 kişiye, toplam 815 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.

İşletme sahipleri E.Ç. ve C.D. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güvenlik, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da kumar oynayan 127 kişiye 815 bin 975 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova'da kumar oynayan 127 kişiye 815 bin 975 lira ceza - Son Dakika
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