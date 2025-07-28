Bornova'da Orman Yangınına Müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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