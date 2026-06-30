Borsa Manipülasyonuna Dava - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa Manipülasyonuna Dava

30.06.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarıyla 41 sanığın davası bilirkişiye gönderildi.

Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla aralarında Nihat Özçelik ile Işık Ökte'nin de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı dava dosyası bilirkişiye gönderildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, celse arasında tahliye edilen Nihat Özçelik'in de arasında olduğu bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Eyüp Balka, sanıklardan Sinan Demirbaş'ın pandemi döneminde işsiz olduğu için kafede oturdukları sırada kendisine hisse alarak kar edebileceğinden bahsettiğini anlattı.

Demirbaş'a hesabını verdiğini ve kendisini "Hisse alıp satacağız, kar edersek sana da ufak bir pay veririm" diyerek kandırdığını öne süren Balka, "Kar payı istedim. 'Zarar ettim.' dedi. Ben de hesabımın kapatılmasını istedim. Kapattıktan 1 yıl sonra bana SPK'dan ceza geldi. Benim adıma bir SIM kart, bir de dizüstü bilgisayar almıştı ama ben hiçbirini kullanmadım." ifadelerini kullandı.

Sanık Işık Ökte de 32 yıldır finansal piyasaların içerisinde bulunduğunu belirterek, Nihat Özçelik'le tanışmadıklarını öne sürdü.

Verusa Holding'in içine dahi girmediğini iddia eden Ökte, savunmasında şunları anlattı:

"Sosyal medyada haber yapıldıktan sonra tanınmış kişi olduğum için borsa manipülatörü olarak suçlandım. Verusa Holding'den 19 liradan 300 liraya kadar büyük bireysel yatırımcı olarak hisse aldım fakat hisse senedi işlemlerine dair 4 sene boyunca SPK'dan idari para cezası bile gelmedi. Elimde olan hisse senetleri yüz binlerce insana ulaşırken, elimdeki hisse senetlerini hiç kimseye pazarlamadım. Yurt dışından Türkiye'ye yatırımcı getirmek için çalışmış insanım ama şu anda yurt dışına çıkamıyorum."

Sanık Kenan Demirbaş da kimsenin hesabını alıp kullanmadığını, hisselerini kendisinin alıp sattığını savundu.

Mahkeme hakimi, Demirbaş'a daha önce kuzeninin hesaplarını kullandığını söylediği beyanını hatırlattı.

Bunun üzerine Demirbaş, söz konusu beyanı uzun süre tutuklu kaldıktan sonra söylediğini ve bu ifadeleri kabul etmediğini belirterek, SPK'nın zararını giderdiğini ve beraatini istediğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Ocak 2027'ye ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Nihat Özçelik, Cem Özçelik ile Işık Ökte'nin de bulunduğu 13'ü tutuklu 41 kişi "sanık", Investco Holding AŞ, Hat Holding AŞ, Verusa Holding AŞ, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ, Galata Altın İşletmeleri AŞ ile Pan Teknoloji AŞ'nin de arasında olduğu toplam 24 şirket "malen sorumlu", Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) ise "ihbar eden" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, "Baykuş" lakabıyla bilinen tutuklu sanık Nihat Özçelik'in elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün "emir bazlı borsa manipülasyonu", "şirket bilgilerini yatırımcılara hatalı gösterme" ve "suç gelirlerini şirket faaliyetlerine yedirme" usullerini benimsediği, SPK'nın suç duyurusuna esas "PAMEL" hissesindeki manipülasyonun Özçelik'in talimatıyla sanıklar Kenan ve Sinan Demirbaş kardeşler koordinesinde yapıldığı kaydediliyor.

Hisse manipülasyonuyla küçük yatırımcılardan elde edilen suç gelirlerini takip eden manipülasyonların sermaye kaynağı olduğu aktarılan iddianamede, Nihat Özçelik'in varlık barışıyla izah ettiği 57 milyon 400 bin avro ve 15 milyon dolar tutarındaki meblağın çığı başlatan kartopuna benzediği belirtiliyor.

İddianamede, örgüt elebaşı Nihat Özçelik ile Reha Çırak'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" ile "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından 16 yıldan 34 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılması isteniyor.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" ile "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından 5 yıldan 24'er yıla kadar değişen oranlardan hapisle cezalandırılması talep edilen 39 sanık ise iddianemede şu şekilde sıralanıyor:

"Işık Ökte, Ömer Özbay, Adem Ceylan, Ahmet Kızılay, Ayhan Macit, Bedirhan Çigla, Botan Çevarün, Cem Özçelik, Doğan Gökesmer, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Fazıl Doğan, Hasan Göçmen, Hüseyin Demir, İhsan Kenan Bilgiç, James Cem Papaker, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç, Kurthan Atmaca, Levent İbrahim Papaker, Mehmet Avni Taptık, Mesut Çilingir, Murat Oku, Mustafa Arslan, Mustafa Ünal, Mustafa Necip Uludağ, Muvaffak İhsan Usel, Nuri Güleryüz, Önder Çolak, Özgür Adıtatar, Özkan Özbek, Selçuk Sak, Sinan Demirbaş, Turan Kaya, Zafer Akdağcık, Zeki Aksoy, Zeynep Boztepe"

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 22 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada 10 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmişti. Tutuklu bulunan 3 sanık ise celse arasında tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borsa Manipülasyonuna Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy’e vereceğimiz paraya onu alırız Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız
Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti
İnanılmaz bir son Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 906’da belli oldu İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu
Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi

19:36
Dünya Kupası’ndaki tarihi galibiyet sonrası 30 Haziran tarihi ülkede ulusal tatil ilan edildi
Dünya Kupası'ndaki tarihi galibiyet sonrası 30 Haziran tarihi ülkede ulusal tatil ilan edildi
19:05
Muslera’dan buruk veda
Muslera'dan buruk veda
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 19:53:54. #7.12#
SON DAKİKA: Borsa Manipülasyonuna Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.