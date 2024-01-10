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Boşandığı Kadını Tabanca İle Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Boşandığı Kadını Tabanca İle Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

Ankara'da boşandığı Nursena Kozan'ı tabanca ile vurarak öldüren Şafak Şahin'in ifadesi ortaya çıktı. Şahin, evine gitmediğini ancak Nursena ile karşılaşmayı düşündüğünü ve kızları hakkında konuşmak istediğini belirtti. Şahin, pişman olduğunu ve travma yaşadığını da söyledi.

Boşandığı Kadını Tabanca İle Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
10.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 12:08
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ANKARA'da 1 yıl önce boşandığı Nursena Kozan'ı (25), evine doğru yürürken tabanca ile vurarak öldüren Şafak Şahin'in (36) ifadesi ortaya çıktı. Şafak Şahin, Nursena'nın adresini taşınma sürecinin ardından nakliye firmasından öğrendiğini ancak evine hiç gitmediğini belirterek, "Nursena ile evinin önünde karşılaşacağımı düşünerek akşam saatlerinde evin olduğu caddede dolaşmaya başladım. Giderken 9 ay önce satın aldığım ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Amacım Nursena ile karşılaşırsam kızımız hakkında konuşmaktı" dedi.

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde geçen yıl 13 Aralık'ta Şafak Şahin, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 4 yaşındaki kızının annesi Nursena Kozan'ı, evine doğru yürürken sokakta tabanca ile vurup kaçtı. Yaralanan Nursena Kozan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şafak Şahin, polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, Şafak Şahin'in ifadesi ortaya çıktı. Şafak Şahin, soruşturma kapsamında verdiği ifadede 2017 yılında Nursena Kozan ile çalıştığı bir markette tanıştıklarını, 1 yıl ilişki yaşadıktan sonra evlendiklerini söyledi. Şafak Şahin, 2022 yılında boşandıklarını, kızlarının velayetinin annesinde olmasına rağmen kendi yanında kaldığını belirterek, "Evlilik sürecinde birlikte oturduğumuz evdeki eşyaları Ağustos 2023 tarihinde bir nakliye firması Nursena'nın yeni evine götürdü. Ben de nakliyeciyi arayarak evin adresini öğrendim; ancak evine gitmedim. Nursena ile evinin önünde karşılaşacağımı düşünerek akşam saatlerinde evin olduğu caddede dolaşmaya başladım. Giderken 9 ay önce satın aldığım ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Amacım Nursena ile karşılaşırsam kızımız hakkında konuşmaktı. Çünkü Nursena kasım ayındaki kızımızın doğum gününe gelmemişti. Kızımızı ihmal etmemesi için görüşme yapacaktım. Bir süre sonra caddede Nursena ile karşılaştık. Beni görünce şaşırdı. Bana 'Ne işin var burada' dedi. Ben de 'konuşalım, kızımızı ihmal ediyorsun' dedim. Nursena da bana 'Senin yüzünden bu durumdayız. Sen baba mısın, sen koca mısın?' gibi sözler söyleyince bir anlık sinirle üzerimde bulunan tabanca ile Nursena'ya bir el ateş ettim. Nursena'nın düştüğünü görünce olay yerinden kaçtım. Sonrasında silah ile teslim oldum" dedi.

'BENDE TRAMVA YARATTI'

Şafak Şahin, pişman olduğunu da söyleyerek, "Olaydan 2 gün önce Nursena'nın başka birisiyle dini nikahlı olarak yaşadıklarını öğrendim. Bu, bende travma yarattı. Benim son zamanlarda psikolojik çok iyi değildi. Boşandıktan sonra ayrılık sürecini kaldıramadım. Zaman zaman intihar etmeyi düşündüm. Tabancayı da bu maksatla almıştım. Ancak kızım babasız büyümesin diye intihar etmekten vazgeçtim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Şafak Şahin, Ankara, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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