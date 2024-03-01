Bosna Hersek Devlet Başkanı, AB\'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasında iyimser

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda iyimser olduğunu belirtti.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Komsic, Konseyin Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamındaki "ADFLeadersTalks" paneline konuşmacı olarak katıldı.
Komsic, bugün Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü olduğunu anımsatarak, "Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması konusunda iyimserim. Bosna Hersek ile AB müzakerelerinin başlatılması kararının olumlu olmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılacağını düşünüyorum." dedi.
"Bosna Hersek kendi üzerine düşeni yapmış olsa da AB üye devletleri bu kararın önüne set çekebilir." diye konuşan Komsic, bunun, Bosna Hersek açısından en kötü senaryo olabileceğini kaydetti.
"Biz Avrupa'ya aitiz, bu da AB ve NATO üyelikleri anlamına geliyor"
AB'nin kriterlerini yerine getirdiklerini düşündüğünü ifade eden Komsic, bu ay içerisinde müzakerelerin başlaması gerektiğini, bunun ülkesi için doğru bir an olduğu söyledi.???????
" Rusya'nın Balkanlar'ı istikrarsızlaştırabileceği ve bölgenin yeni bir kriz noktası haline geleceği yönündeki açıklamalardan endişe duyulmalı mı?" sorusuna Komsic, şöyle cevap verdi:
"Balkanlar'da ve Bosna Hersek'te her zaman endişelenmek için nedenleriniz vardır. Balkanlar Rusya'dan biraz daha uzakta ama modern dünyada fiziksel mesafenin hiçbir anlamı yok. Bu nedenle Bosna Hersek'in dünyanın her yerinde dostları olması gerektiğine yürekten inanıyorum. Yolumuz belli, bu da coğrafi konumumuz ve kültürel ortamımızdan kaynaklanıyor, biz Avrupa'ya aitiz, bu da AB ve NATO üyelikleri anlamına geliyor."
"Kendimizi AB'nin bir parçası olarak kabul ediyoruz"
Cvijanovic de müzakerelerin başlatılması konusunda iyimser ancak temkinli olduğunu belirterek, "AB üyeliği değişmeyen bir hedeftir. Avrupa yoluna bağlı kaldığımız için mutluyum. Bosna Hersek'in perspektifi AB'dir ancak AB'nin bazı küresel olayların kurbanı olmayacağını umuyorum." şeklinde konuştu.
Ülkesinin yerine getirmesi gereken koşullara değinen Cvijanovic, yerel makamların bu konuda verdiği katkıların yadsınamaz olduğunu dile getirdi.
Cvijanovic, AB üyeliği konusunda üzerinde çalışılması gereken bazı meseleler olduğunun altını çizerek, "Kendimizi AB'nin bir parçası olarak kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.
"AB'nin Bosna Hersek'e yaptığı yardım ve destek, tüm Avrupa kıtasının güvenlik ve istikrarına da yapılan bir yatırımdır"
Becirovic ise ülkesinin AB ve NATO geleceği olduğuna işaret ederek, AB ile müzakerelerin başlatılması konusunda olumlu bir karar beklediğini vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 21. yüzyılın en büyük jeopolitik depremi olduğunu söyleyen Becirovic, "Bu büyük depremin yansımaları Batı Balkanlar'da, özellikle Bosna Hersek'te çok fazla hissedilmektedir. Dolayısıyla AB'nin Bosna Hersek'e yaptığı yardım ve destek, sadece ülkemize yönelik bir destek değil, aynı zamanda Güneydoğu Avrupa'nın ve tüm Avrupa kıtasının güvenlik ve istikrarına da yapılan bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.
Becirovic, NATO'nun ülkesinin stratejik hedefi olduğunu aktararak, NATO'nun Bosna Hersek ve vatandaşları için "güvenilir bir liman" anlamına geldiği ifade etti.
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