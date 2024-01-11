Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi: ABD ve NATO Tehditlere Karşı Harekete Geçmeli

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, ABD ve NATO'nun, Bosna Hersek ve Batı Balkanlar'da barışa yönelik tehditlere karşı harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Becirovic, The Washington Times gazetesine verdiği demeçte, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ülkede gerçekleştirdiği ayrılıkçı faaliyet ve söylemlere dikkati çekti.

RS'nin, Bosna Hersek'teki barışı tehdit eden ciddi faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Becirovic, "Dodik de Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine ait kışlaları zor kullanarak ele geçirmekle tehdit ediyor. Hem bu savaş söylemleri hem de RS'nin kendi içerisinde silahlanması barışa büyük zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

Becirovic, ABD ve İngiltere'nin tehlikenin farkında olduğuna işaret ederek, "Avrupa Birliği (AB) de dikkatli. Rusya, RS üzerinden Batı'nın dikkatini Ukrayna'dan Batı Balkanlar'a çekmeye çalışıyor. RS liderinin Rusya yanlısı politikası sebebiyle, Avrupa'nın bu kısmı Ukrayna ile birlikte Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin en zayıf noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Bosna Hersek'in istikrarı ve ekonomik kalkınmasına destek verdiğini belirten Becirovic, "ABD ve NATO, Bosna Hersek ve Batı Balkanlar'da barışa yönelik tehditlere karşı harekete geçmeli. NATO'nun da Bosna Hersek'te barışı, toprak bütünlüğünü ve egemenliği koruma görevi var." dedi.

Becirovic, bölgenin ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Srebrenitsa'da soykırım ile Boşnaklara karşı insanlık suçu işlendiğini anımsattı.