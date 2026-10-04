Bosna Hersek seçiminde Konsey üyeliğinde adaylar önde, katılım yüzde 41,48'de kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bosna Hersek seçiminde Konsey üyeliğinde adaylar önde, katılım yüzde 41,48'de kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te genel seçimde CIK, oyların yüzde 80'i sayılınca resmi olmayan sonuçları açıkladı. Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğinde Becirovic, Hırvat üyeliğinde Filipovic, Sırp üyeliğinde Cvijanovic önde; katılım yüzde 41,48, 2022'deki yüzde 51,45'in altında kaldı.

Bosna Hersek'te yapılan genel seçimde, Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından duyurulan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Denis Becirovic, Hırvat üyelik için Darijana Filipovic ve Sırp üyelik için de Zeljka Cvijanovic'in önde olduğu açıklandı.

Genel seçimde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından CIK, resmi olmayan ilk sonuçları duyurdu.

Oyların yüzde 80'inin sayılmasının ardından Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Becirovic, Hırvat üyelik için Filipovic ve Sırp üyelik için de Cvijanovic'in önde olduğu bildirildi.

CIK tarafından açıklanan verilere göre, Konseyin Boşnak üyeliği için Becirovic oyların yüzde 38,03'ünü, Bakir İzetbegoviç yüzde 34,25'ini, Semir Efendic yüzde 25,57'sini ve Fahrudin Radoncic de yüzde 2,16'sını aldı.

Hırvat üyelik için de Filipovic oyların yüzde 48,19'unu, Slaven Kovacevic yüzde 28,79'unu ve Zdenko Lucic de yüzde 23,02'sini elde etti.

Sırp üyeliğinde ise Cvijanovic, oyların yüzde 55,6'sını, Marinko Bozovic yüzde 26,8'ini ve Nebojsa Vukanovic de yüzde 17,6'sını aldı.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığı için de Savo Minic'in seçim yarışını önde götürdüğü aktarıldı.

CIK verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 41,48 olarak kaydedildi. Böylece katılım, 2 Ekim 2022'deki genel seçimde kaydedilen yüzde 51,45'lik oranın yaklaşık 10 puan altında kaldı.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
22:36
Beşiktaş’a Milot Rashica’dan kötü haber
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber
22:25
Dünyanın gözü Ronaldo’nun vereceği cevapta
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta
22:12
Galatasaray’ın rakibi 80 milyon Euro’luk transfer bombasını patlatıyor
Galatasaray'ın rakibi 80 milyon Euro'luk transfer bombasını patlatıyor
22:04
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 23:00:14. #7.12#
SON DAKİKA: Bosna Hersek seçiminde Konsey üyeliğinde adaylar önde, katılım yüzde 41,48'de kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei