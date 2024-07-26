Bosna Hersek Üniversitesi, Gazze'deki Yaralıları Tedavi Etmeye Hazır

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Bosna Hersek'teki Saraybosna Üniversitesi Sağlık Merkezi (KCUS), İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzelileri tedavi etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığı aracılığıyla çağrıda bulunan KCUS yetkilileri, Gazze'de yaralanan veya hasta olan tüm yaş gruplarından kişileri kabul etmeye hazır olduklarını belirtti.

KCUS Genel Müdür Vekili Hajrija Maksic, konuyla ilgili yapılan basın toplantısında, Gazzeli yaralılar hakkında çok fazla bilgileri olmadığını ancak ülkelerine gelecek yaralı ve hastaların tedavisi ve ona göre de yatışlarının yapılacağını ifade etti.

Maksic, Gazze'den gelebilecek yaralılarla ilgili tüm ekiplerin oluşturulduğunu belirterek, "Çalışanlarımız savaş yaralanmaları konusunda deneyim sahibidir. Hasta kabulü bizim insani ve profesyonel görevimizdir. Bosna Hersekliler olarak bizler diğer insanlardan daha fazla Filistin halkıyla empati kuruyoruz çünkü birçoğumuz savaşta diğer ülkelerin yardımları sayesinde hayatta kaldık ve bu da bizi Gazze'den yaralıları kabul etme konusunda daha fazla sorumlu kılıyor." dedi.

KCUS Bilim ve Eğitim Disiplini Direktör Vekili Sanko Pandur ise sahip oldukları deneyimin, Filistin halkına yardım etme konusunda kendilerine ahlaki bir sorumluluk yüklediğini aktardı.

Yetkililer, diğer hastalara da hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini, Gazze'den hasta kabulünün mevcut hastalara verilen hizmetlerde aksamalara neden olmayacağını açıkladı.