Bosna Hersek Üniversitesi, Gazze'deki Yaralıları Tedavi Etmeye Hazır - Son Dakika
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Bosna Hersek Üniversitesi, Gazze'deki Yaralıları Tedavi Etmeye Hazır

Bosna Hersek'teki Saraybosna Üniversitesi Sağlık Merkezi (KCUS), İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzelileri tedavi etmeye hazır olduklarını duyurdu. KCUS yetkilileri, Gazze'de yaralanan veya hasta olan her yaş grubundan kişileri kabul etmeye hazır olduklarını belirtti. KCUS Genel Müdür Vekili Hajrija Maksic, Gazze'den gelecek yaralı ve hastaların tedavi ve yatışlarının yapılacağını ifade etti. Bosna Hersek Üniversitesi yetkilileri, diğer hastalara da kesintisiz hizmet sunacaklarını ve Gazze'den hasta kabulünün mevcut hizmetleri etkilemeyeceğini açıkladı.

26.07.2024 00:35
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Bosna Hersek'teki Saraybosna Üniversitesi Sağlık Merkezi (KCUS), İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzelileri tedavi etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığı aracılığıyla çağrıda bulunan KCUS yetkilileri, Gazze'de yaralanan veya hasta olan tüm yaş gruplarından kişileri kabul etmeye hazır olduklarını belirtti.

KCUS Genel Müdür Vekili Hajrija Maksic, konuyla ilgili yapılan basın toplantısında, Gazzeli yaralılar hakkında çok fazla bilgileri olmadığını ancak ülkelerine gelecek yaralı ve hastaların tedavisi ve ona göre de yatışlarının yapılacağını ifade etti.

Maksic, Gazze'den gelebilecek yaralılarla ilgili tüm ekiplerin oluşturulduğunu belirterek, "Çalışanlarımız savaş yaralanmaları konusunda deneyim sahibidir. Hasta kabulü bizim insani ve profesyonel görevimizdir. Bosna Hersekliler olarak bizler diğer insanlardan daha fazla Filistin halkıyla empati kuruyoruz çünkü birçoğumuz savaşta diğer ülkelerin yardımları sayesinde hayatta kaldık ve bu da bizi Gazze'den yaralıları kabul etme konusunda daha fazla sorumlu kılıyor." dedi.

KCUS Bilim ve Eğitim Disiplini Direktör Vekili Sanko Pandur ise sahip oldukları deneyimin, Filistin halkına yardım etme konusunda kendilerine ahlaki bir sorumluluk yüklediğini aktardı.

Yetkililer, diğer hastalara da hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini, Gazze'den hasta kabulünün mevcut hastalara verilen hizmetlerde aksamalara neden olmayacağını açıkladı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek Üniversitesi, Gazze'deki Yaralıları Tedavi Etmeye Hazır - Son Dakika

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