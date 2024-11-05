Boyabat\'ta Pazaryeri Denetimi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde zabıta ekiplerince pazaryerinde denetim gerçekleştirdi.

Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazaryerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimde etiket fiyatları, tezgahların hijyeni ve teraziler kontrol edildi.

Zabıta Müdürü Şükrü Kocabaş, denetim sonrası gazetecilere, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için denetimlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Denetimleri sırasında esnafa kurallar hakkında bilgilendirme de yaptıklarını vurgulayan Kocabaş, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Hasan Kara ile göreve geldiğimiz günden beri sahaya hakim olmaya ve vatandaşımızın, esnafımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu tür uygulamalarımız devam edecek. Çünkü hem denetim yapıyoruz hem vatandaş ve esnafların şikayet ve önerilerini dinliyoruz. Güzel dönüşler aldık. Saha gezilerimizi daha çok hızlandırarak, vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz."