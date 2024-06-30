Bozcaada'da Denize Giren Kadın Kayboldu - Son Dakika
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Bozcaada'da Denize Giren Kadın Kayboldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaşayan Fügen Er (77), denize girdikten sonra kayboldu. Komşuları tarafından fark edilen durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ekipler arama çalışmalarına başladı.

30.06.2024 10:31
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bozcaada'da yaşayan Fügen Er (77), dün öğle saatlerinde denize girmek için adanın güneyinde yer alan Sulubahçe Koyu'na geldi.

Bir süre komşularıyla sohbet eden Er, serinlemek için denize girdi. Saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozcaada'da Denize Giren Kadın Kayboldu - Son Dakika

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