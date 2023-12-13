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Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 seferleri, Kabatepe'den saat 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

Bozcaada ve Gökçeada\'ya feribot seferleri iptal edildi
13.12.2023 - 17:46,
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ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00, Geyikli'den saat, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

Kaynak: DHA
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