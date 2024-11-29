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Bozcaada'ya Destek Sözleri

Bozcaada\'ya Destek Sözleri

Ayhan Gider, Bozcaada'nın gelişimine her türlü destek vermeye hazır olduklarını duyurdu.

29.11.2024 10:46
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, " Türkiye'nin turizm cenneti Bozcaada'nın gelişimine katkı verecek her türlü teklife açığız. Siyasi ayrım gözetmeksizin memleket hayrına olan her talebe iktidar olarak destek vermeye hazırız." dedi.

Gider, AK Parti Bozcaada 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bir yere hizmet ederken "Oradan ne kadar oy aldık?" diye bakmadıklarını söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'nin partisi olduğunu belirten Gider, "Bu memleketin sevdasıyla kurulmuş bir partiyiz. Hizmet davasında din, dil, ırk ve siyasi farklılık gözetmeksizin ihtiyaçlara odaklanmış durumdayız. Yerel yönetim talep ederse biz iktidar olarak destek vermeye hazırız; yeter ki yapmak istediğiniz işler memleketin hayrına olsun. Türkiye'nin turizm cenneti Bozcaada'nın gelişimine katkı verecek her türlü teklife açığız. Siyasi ayrım gözetmeksizin memleket hayrına olan her talebe iktidar olarak destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Bozcaada'nın Türkiye için çok özel bir bölge olduğunu ifade eden Gider, şunları kaydetti:

"Türkiye'de köyü olmayan tek ilçedeyiz. Tek bir yerleşim merkezi, 42 kilometrekareden oluşan Ege'nin içinde bir inci. Türkiye'nin en kıymetli, en değerli yeri. Şöyle bir baktığımız zaman 20 yıldır Bozcaada'yı koruyarak camisinden kilisesine kadar restore ettiğimiz, ulaşımını güçlendirdiğimiz, çevresini koruduğumuz bir ilçemiz Bozcaada'mız. Biz bir yere hizmet ederken oradan ne kadar oy aldık diye bakmayız. Orada ne kadar üyemiz var diye de bakmayız. Çünkü biz Türkiye'nin partisiyiz. Bu memleketin sevdasıyla kurulmuş bir partiyiz. Bir hareketin, bir fikrin partisiyiz. Bir yere hizmet ederken oranın neye ihtiyacı var diye bakarız. Bozcaada'mıza da AK Parti iktidara geldiği günden beri bu bakış açısıyla hizmet etmiştir. Çalışmalarını bu bakış açısıyla yürütmüştür. Bozcaada'nın kış nüfusu çok düşük olmasına rağmen en büyük ilçelerimizde ki kongrelere hangi kadroyla gidiyorsak bugün de buraya o kadro ile geldik."

TBMM bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik eylemi değerlendiren Gider, "Meclis basmaya kalktılar. Bu Meclis'i en çok basmak isteyen FETÖ'cülerdi. Aklınızı başınıza devşirin. İçişleri Bakanı'mız terörle, uyuşturucuyla, her türlü yolsuzlukla mücadele ediyor. Bakan'ımızı Meclis'e sokmayacaklarmış, yolunu keseceklermiş. Siz çok hafif kalırsınız. Siz yancı bile değilsiniz, yancının yancısısınız. Piyonun piyonusunuz. Söyleyin siz kimsiniz." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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