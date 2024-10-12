Boztepe Seyir Terası'nın bir günlük geliri şehit ailelerine bağışlandı - Son Dakika
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Boztepe Seyir Terası'nın bir günlük geliri şehit ailelerine bağışlandı

Boztepe Seyir Terası\'nın bir günlük geliri şehit ailelerine bağışlandı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Boztepe Seyir Terası'nın bir günlük gelirini Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağışlayacaklarını açıkladı.

12.10.2024 22:19
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Boztepe Seyir Terası'nın bir günlük gelirini Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağışlayacaklarını açıkladı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine destek olmak amacıyla Boztepe Seyir Terası'nda etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı Kaya, burada yaptığı konuşmada, kentte toplum yararına çalışan derneklere destek olmayı amaçladıklarını belirterek, daha önce SMA hastası bir çocuk için kampanya yaptıklarını hatırlattı. Kaya, şunları kaydetti:

"Şimdi şehit aileleri derneğimiz için yapıyoruz. İlerleyen günlerde topluma hizmet eden, faydalı işler yapan bütün derneklerimize Ortahisar Belediyesi olarak bu tür destekleri vermeye çalışacağız. Şehit Aileleri Derneğimiz çok değerli işler yapan, şehit ailelerimizle sürekli iletişimde olan ve onların dertlerini çözme gayretinde olan çok değerli bir dernek. Bugün bu topraklarda barış ve güven içinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Buradan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Etkinliğe, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Ortahisar Müftüsü Özcan Yılmaz, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler ve şehit aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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