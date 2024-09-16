Bozüyük\'te Kaçak Makaron Operasyonu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ele geçirilen gümrük kaçağı 119 bin makarona el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Bursa'dan Bozüyük'e araçla gümrük kaçağı makaron (içi boş sigara tüpü) getirdiğini tespit etti.

Araçta yapılan aramada 30 bin bandrolsüz boş makaron, sigara paketi görünümlü 986 kutuya gizlenmiş 89 bin 840 dolu makaron ile 3 bin 500 şeffaf poşet bulundu.

Zanlılar hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem başlatıldı.