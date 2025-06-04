Bozyazı\'da Motosiklet Sürücülerine Kask Dağıtıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, trafik güvenliğinin artırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasınca temin edilen 50 kask, trafik denetimine motosiklet sürücülerine dağıtıldı.

Oda Başkanı Mehmet Tuna, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Programa Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu da katıldı.