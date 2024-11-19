Brezilya'da Darbe Planı: 5 Tutuklama

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SAO Brezilya'da polis, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı öldürüp hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla 4 asker ve bir polisi tutukladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, özel kuvvetlerde eğitim görmüş 4 askeri personel ve bir üst düzey polis yetkilisinin darbe planladıkları iddiasıyla tutuklandığını bildirdi.

De Moraes, "Seçilmiş hükümetin göreve başlamasını engellemeyi, demokrasinin özgürce uygulanmasının önüne geçmeyi ve Brezilya yargısının otoritesini zayıflatmayı amaçladılar." ifadesini kullandı.

Söz konusu 5 kişinin, Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'nın yanı sıra Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin ve Yüksek Mahkeme Yargıcı de Moraes'i de öldürmeyi planladıkları aktarıldı.

Güvenlik kaynaklarına göre, G20 Liderler Zirvesi için güvenlik misyonunda görev alan şüpheliler, Rio de Janeiro kentinde yakalandı.

Federal Polisten yapılan açıklamada ise şüphelilerin 15 Aralık 2022'de "Yeşil ve Sarı Hançer" olarak adlandırdıkları bir plan hazırladıkları ve ilk etapta dönemin Devlet Başkan Yardımcısı Alckmin'i öldürmeyi planladıkları bildirildi.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına da zorla girmesine engel olamamıştı.

Son seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.