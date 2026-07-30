Brezilya\'dan ABD\'ye Sert Tepki

SAO PAULO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya, ABD'nin ülkeye karşı kullandığı olağanüstü ticaret yetkilerini bir yıl daha uzatma kararına sert tepki gösterdi. ABD'nin "asılsız ve gerçek dışı" iddialara başvurarak aldığı kararın, Brezilya'nın ihracatına yönelik ceza niteliğindeki gümrük vergilerinin devamına meşruiyet kazandırmayı amaçladığı belirtildi.

Brezilya hükümetinden çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD'nin kararı kınandı. Hükümet, Brezilya'nın, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit" olduğu şeklindeki "asılsız ve boş argümanların" bir kez daha dile getirilmesini sert dille eleştirdi.

Açıklamada, Brezilya'nın acil ekonomik önlemler gerektiren bir tehdit olarak gösterilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılında başlattığı gümrük vergisi politikaları kapsamında Brezilya'nın birçok sanayi ürününe yüzde 35'e varan gümrük vergisi uygulanmasının önünün açıldığı belirtildi.

Washington, acil durum önlemlerinin, insan hakları ihlali iddiaları, ABD'li birey ve şirketlerin ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun uğradığı siyasi baskılar nedeniyle uygulandığını savunuyor. Bolsonaro, yeniden aday olduğu seçimi kaybetmesinin ardından darbe girişiminde bulunmaktan dolayı kısa süre önce suçlu bulundu.

ABD'nin bu argümanlarının tamamını reddeden Brezilya hükümeti, iddiaların iki ülke arasında yapılan birçok toplantıda tümden çürütüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, "Özellikle iki halkı birleştiren tarihi diplomatik bağlar ve dostluk göz önüne alındığında, Brezilya'yı ABD için bir tehdit olarak nitelendirmek kesinlikle uygunsuzdur" denildi.