Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, MERCOSUR'un Güçlendirilmesini İstedi

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Ortak Pazarı'nın (MERCOSUR) daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da başlayan MERCOSUR Zirvesi'ne Arjantin dışındaki üye ülkelerin devlet başkanları katıldı.

Lula da Silva, zirvede yaptığı konuşmada, MERCOSUR'un daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, üye ülkelere birlik çağrısında bulundu.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin zirveye katılmamasını eleştiren Lula da Silva, "Arjantin gibi önemli bir ülkenin devlet başkanının MERCOSUR zirvesine katılmaması son derece aptalca. Arjantin için üzücü bir durum." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, aşırı sağcıların MERCOSUR zirvesini hedef alan sözlerini hatırlatarak, "Böylesine çirkin, halk karşıtı ve antidemokratik söylemlerle vakit kaybedilmemeli." diye konuştu.

"Sürekli uyanık kalmak gerekiyor"

Bolivya'da Luis Arce hükümetine yönelik düzenlenen askeri darbe girişimini kınayan Lula da Silva, "Sürekli uyanık kalmak gerekiyor. Sahte demokratlar, kurumların altını oymaya ve demokrasiyi kilitleme girişimlerine devam edecek." dedi.

Lula da Silva, Latin Amerika ülkelerindeki ekonomik ve sosyal eşitsizliklere dikkati çekerek, "İstihdam ve gelir imkanlarını arttırmak için nitelikli iç gücüne ihtiyaç var. Bölgesel entegrasyonu güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Balneario Camboriu kentinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) katılan Arjantin Devlet Başkanı Milei, sosyalizmi hedef almıştı.

1991'de kurulan MERCOSUR bünyesinde yılda iki kez düzenlenen zirvelerle üye ülkeler Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay arasında siyasi ve ekonomik alandaki yakınlaşmanın artırılması hedefleniyor.