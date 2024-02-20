Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva\'nın eşi: Eşim hep barışı savundu

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva, "(Eşim) Gazze Şeridi'nde çatışmalar başladığından bu yana hep barışı savundu." dedi.
Rosangela da Silva, eşi Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle nitelemesine ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu.
"Eşimle gurur duyuyorum, Gazze Şeridi'nde çatışmalar başladığından bu yana (eşim) hep barışı savundu, savaşın en büyük kurbanlarından kadın ve çocukların yaşam hakkına sahip çıktı." ifadesini kullanan Rosangela da Silva, eşinin Yahudilerle hiçbir sorunu olmadığını dile getirdi.
Rosangela da Silva, "Şundan eminim; Başkan Lula, 2. Dünya Savaşı döneminde yaşasaydı, Yahudilerin yaşam hakkını da aynı şekilde savunurdu. Lula, sözleriyle Yahudileri değil soykırımcı hükümete atıfta bulundu." diye konuştu.
Uluslararası medyanın "dürüst" davranması gerektiğini kaydeden Rosangela da Silva, "Bir gazeteciye, Gazze'deki katliamın görüntülerini neden yayınlamadığını sorduğumda bana; 'Çünkü ölen çocukların görüntüleri çok ağır' şeklinde cevap verdi." ifadelerini kullandı.
Rosangela da Silva, uluslararası toplumun çocukların öldürülmesi karşısında sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğinin altını çizerek, barışın acilen inşa edilmesi için "birlik" çağrısında bulundu.
Lula da Silva'nın, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle nitelemesi
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lideri Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva'nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" bildirmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lula da Silva'nın, İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lideri Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.
Brezilya, İsrail'in, Lula da Silva'yı "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından dün Tel Aviv Büyükelçisi'ni "istişareler" için geri çağırmıştı.
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