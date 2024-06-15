Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Rusya olmadan müzakere olmaz - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Rusya olmadan müzakere olmaz

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na ilişkin, 'Rusya olmadan müzakere olmaz.' ifadesini kullandı. Lula, Ukrayna-Rusya arasındaki sorunun çözümü için uluslararası barış konferansına tüm tarafların katılması gerektiğini vurguladı.

15.06.2024 06:45
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na ilişkin, "Rusya olmadan müzakere olmaz." ifadesini kullandı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Lula da Silva, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nın Rusya olmadan çözüme ulaşmasını mümkün görmediğini belirtti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile Cenevre'de görüşmesinin ardından Lula, "Bir anlaşma olmalı, Zelenski, Putin'le konuşmak istemediğini söylerse ve Putin de aynı şekilde Zelenski ile konuşmak istemediğini belirtirse, bunun nedeni savaştan hoşlanmaları anlamına gelecek. Aski takdirde oturup barışçıl bir çözüm bulmak için konuşurlardı." ifadelerini kullandı.

Basına göre Lula, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmadan kısa süre önce Cenevre'de Amherd ile Ukrayna-Rusya arasındaki soruna ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Lula, çatışmalar ve savaşlar yüzünden trilyonlarca doların harcandığını vurgulayarak, "Brezilya, Rusya'nın Ukrayna işgalini şiddetle kınadı ve her iki tarafın da hedeflerine askeri yollarla ulaşamayacağı zaten belli." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının çözümü için tüm tarafların katılımıyla uluslararası barış konferansı çağrısını yineleyen Lula, pozisyonlarının bu yönde olduğunu bildirdi.

Lula, İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Rusya olmadan müzakere olmaz - Son Dakika

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