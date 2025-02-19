Brezilya OPEC+'ya Katılıyor

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BRAZİLYA, 19 Şubat (Xinhua) -- Brezilya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler ile gözlemci statüsündeki ülkeleri bir araya getiren OPEC+'ya katılma kararı aldı.

Karar, Madenler ve Enerji Bakanı Alexandre Silveira tarafından salı günü açıklandı. Bakan, OPEC+'ya katılma kararı ile 30. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP30) kasım ayında ev sahipliği yapacak olan Brezilya'nın çevre konusunda verdiği taahhütleri yerine getirme konusu arasında bir çelişki olmadığını söyledi.

Bakan, "Bu, enerji alanındaki diyalog ve işbirliğinde yeni bir sayfa açması nedeniyle Brezilya ve enerji sektörü için tarihi bir an" dedi.

Brezilya hükümeti ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na katılma kararını da duyurdu.