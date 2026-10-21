Brüksel'de öğrenci eylemlerinde polis şiddeti iddiasıyla P Komitesi 26 şikayet aldı - Son Dakika
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Brüksel'de öğrenci eylemlerinde polis şiddeti iddiasıyla P Komitesi 26 şikayet aldı

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P Komitesi, Brüksel'deki öğrenci protestolarında polis şiddeti iddiasıyla 26 şikayet aldığını duyurdu. Başvuruların 20'si 9 Ekim, 6'sı 17 Ekim gösterilerine ilişkin; kurum daha fazla şikayet gelebileceğini kaydetti.

Belçika'da Polis Hizmetleri Daimi Denetleme Komitesi (P Komitesi), Brüksel'de öğrencilerin düzenlediği protestolarda polis şiddeti iddiasıyla 26 şikayet aldığını bildirdi.

Bağımsız denetim kuruluşu P Komitesi, yaptığı açıklamada, şikayetlerin Brüksel'de 9 ve 17 Ekim'de düzenlenen gösteriler sırasında polisin şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları içerdiğini kaydetti.

Açıklamada, 9 Ekim'deki olaylara ilişkin 20, 17 Ekim'deki gösteriye ilişkin ise 6 şikayet alındığı belirtilerek, daha fazla şikayet alınmasının mümkün olduğuna dikkat çekildi.

Gösterilere aşırı sol aktivistlerin sızdığı iddiası

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin ise yaptığı açıklamada, son birkaç haftada Liege ve Brüksel'de gösterilerin kontrolden çıktığına işaret etti.

Gösterilere "Secours Rouge ve Antifa'dan tanınan aşırı sol aktivistlerin" sızdığını savunan Quintin, söz konusu örgütlerin gençleri şiddete teşvik ettiğini söyledi.

Protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı

Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı.

Brüksel'de polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla defalarca müdahale etmişti.

Liege'de de polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale ederken çevrede toplananlar, "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" sloganları atmıştı.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.

Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.

İnsan hakları örgütlerinden polis müdahalesine tepki

Öte yandan, hak örgütleri gösteriler sırasında polisin orantısız güç kullandığı yönünde iddialar bulunduğunu bildirdi.

Gençlik Hakları Servisi (SDJ) Direktörü Pierre-Yves Rosset, kendilerine reşit olmayan göstericilere yönelik polis şiddeti iddialarını içeren ifadelerin ulaştığını belirtti.

Rosset, "Bir çocuğun başına copla vuruldu. Bir diğeri ise copla darbedildikten sonra köprücük kemiği kırıldığı için hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı." dedi.

SDJ'nin 9 ve 12 Ekim'deki olaylara ilişkin çeşitli tanık bildirimleri aldığı, 17 Ekim'deki gösteriye ilişkin bildirimlerin ise gelmeye devam ettiği aktarıldı.

SDJ ve Fransızca konuşulan bölgede faaliyet gösteren İnsan Hakları Birliği (LDH) de gösteriler sırasında polisin kullandığı taktiklere ilişkin endişelerini dile getirdi.

İki kuruluş, özellikle çocukların ve reşit olmayanların katıldığı gösterilerde göz yaşartıcı gazın sık kullanılmasını sorguladı.

Kaynak: AA
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