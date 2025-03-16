Brüksel'de Suriye Konferansı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brüksel'de Suriye Konferansı Başlıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye geçiş sürecini desteklemek için konferansa katılacak.

16.03.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Avrupa Birliği tarafından her sene düzenlenen Suriye konulu Brüksel Konferansı'nın 9'uncusu "Suriye'de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla yarın Brüksel'de düzenlenecek. Konferansa, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz katılacak.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin her sene düzenlediği Suriye konulu Brüksel Konferansı'nın 9'uncusu "Suriye'de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla yarın Brüksel'de düzenlenecek. Konferansa, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz katılacak.

Suriye ile bölgeden ve Avrupa'dan paydaş ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği konferansın amaçları arasında, Suriye'nin liderliğinde ve kontrolünde kapsamlı ve barışçı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik uluslararası desteğin harekete geçirilmesi, Suriye'ye yönelik insani yardım ve erken toparlanma için mali destek taahhütlerinin elde edilmesi, ayrıca Suriyelilere ev sahipliği yapan komşu ülkeler için de benzer taahhütlerde bulunulmasının sağlanması, Suriye'nin ekonomik kalkınmasını sağlama amacına yönelik olarak uluslararası ortaklar ve Birleşmiş Milletler kurumları arasında eş güdümün güçlendirilmesi yer alıyor.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın Konferans'ta, kapsamlı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik Suriye yönetiminin attığı adımların uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önem taşıdığını belirtmesi, Suriye'nin ekonomik güvenliğinin ülkenin istikrarı ve güvenliği açısından öneminin altını çizmesi ve geri dönüşlerin de teşvik edilmesini teminen kapsamlı yeniden inşa çabalarıyla ülkede ekonomik imkan ve istihdamın yaratılması gerektiğini, bu çabaların birbiriyle eş güdüm içinde yürütülmesinin verimliliğin ve etkinliğin sağlanması açısından önemli olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Yılmaz'ın ayrıca, yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılması gerektiğini belirtmesi ve Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanmasının nihai tahlilde ülkenin terör unsurlarından tamamen arındırılmasına bağlı olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Nuh Yılmaz, Diplomasi, Konferans, Güvenlik, Politika, Türkiye, Brüksel, Ekonomi, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Suriye Konferansı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
13:52 Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı
13:35 Bakanlık listeyi güncelledi Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş
12:27 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14’üncüde tutuklandı 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 14:55:43. #7.13#
SON DAKİKA: Brüksel'de Suriye Konferansı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.