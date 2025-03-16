Brüksel'de Suriye Konferansı Başlıyor

(ANKARA) - Avrupa Birliği tarafından her sene düzenlenen Suriye konulu Brüksel Konferansı'nın 9'uncusu "Suriye'de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla yarın Brüksel'de düzenlenecek. Konferansa, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz katılacak.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin her sene düzenlediği Suriye konulu Brüksel Konferansı'nın 9'uncusu "Suriye'de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla yarın Brüksel'de düzenlenecek. Konferansa, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz katılacak.

Suriye ile bölgeden ve Avrupa'dan paydaş ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği konferansın amaçları arasında, Suriye'nin liderliğinde ve kontrolünde kapsamlı ve barışçı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik uluslararası desteğin harekete geçirilmesi, Suriye'ye yönelik insani yardım ve erken toparlanma için mali destek taahhütlerinin elde edilmesi, ayrıca Suriyelilere ev sahipliği yapan komşu ülkeler için de benzer taahhütlerde bulunulmasının sağlanması, Suriye'nin ekonomik kalkınmasını sağlama amacına yönelik olarak uluslararası ortaklar ve Birleşmiş Milletler kurumları arasında eş güdümün güçlendirilmesi yer alıyor.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın Konferans'ta, kapsamlı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik Suriye yönetiminin attığı adımların uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önem taşıdığını belirtmesi, Suriye'nin ekonomik güvenliğinin ülkenin istikrarı ve güvenliği açısından öneminin altını çizmesi ve geri dönüşlerin de teşvik edilmesini teminen kapsamlı yeniden inşa çabalarıyla ülkede ekonomik imkan ve istihdamın yaratılması gerektiğini, bu çabaların birbiriyle eş güdüm içinde yürütülmesinin verimliliğin ve etkinliğin sağlanması açısından önemli olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Yılmaz'ın ayrıca, yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılması gerektiğini belirtmesi ve Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanmasının nihai tahlilde ülkenin terör unsurlarından tamamen arındırılmasına bağlı olduğunu vurgulaması öngörülüyor.