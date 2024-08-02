BTK Instagram'a Erişimi Engelledi - Son Dakika
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BTK Instagram'a Erişimi Engelledi

BTK Instagram\'a Erişimi Engelledi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildiğini duyurdu. Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamazken, BTK'nın internet sitesinde engelin süresine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

02.08.2024 08:17
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(ANKARA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),  sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi.

BTK'nın resmi web sitesinden sorgulama yapıldığında, fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'a erişim engeli getirildiği açıklaması yer aldı. Sitede, "instagram.com, 02/08/2024 tarihli 490.05.01.2024.-608983 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi

Bu kararın ardından Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor.  BTK'nın internet sitesinde ise erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümünden sonra yayımladığı mesajda, Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine işaret ederek, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Instagram, Türkiye, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

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