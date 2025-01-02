BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında adli kontrol kararı

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, 22 Aralık'ta 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Hüseyin Baş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek hakkındaki soruşturma kapsamında Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hüseyin Baş, her pazartesi imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolleri şartıyla serbest bırakıldı.