BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Emeklinin parasını devlet vermez, vatandaş verir' - Son Dakika
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Emeklinin parasını devlet vermez, vatandaş verir'

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: \'Emeklinin parasını devlet vermez, vatandaş verir\'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon Beşikdüzü mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilere para verilemediği söylemlerine karşılık olarak, emeklinin parasını devletin değil, vatandaşların verdiğini belirtti. Baş, toplumun zenginleşmesini ve refah içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.

28.03.2024 17:30  Güncelleme: 17:38
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Trabzon Beşikdüzü mitinginde, "Size diyorlar ki 'Emekliye para veremiyoruz.' Emeklinin parasını devlet vermez, kim verir? Bütün Türkiye'deki esnaflar, işverenler para öderler. Şimdi vatandaşın verdiğini bile bu kadar eksik ödüyorlarsa tek bir şey söylüyorum: Vicdan ya Rabbi! Yazık, bu olmaz. Biz bu toplumun zenginleşmesini istiyoruz. Bu toplumun refah içinde yaşamasını istiyoruz ve bunu yapacağız" diye konuştu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon Beşikdüzü'nde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. BTP lideri Baş'ın sloganlarla karşılandığı mitinge vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Mitingde ilk konuşmayı, BTP Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Sabri Terzi yaptı. Terzi, şunları söyledi:

"BEŞİKDÜZÜ'NDE VAAT ETTİĞİM HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

"Bugüne kadar projelerimizi anlattık. Teleferiğin sahil ayağında 50 tane, dağ ayağında 50 tane işletme yapacağım, otelimiz olacak, parkımız olacak, kadınlar için yaşam merkezi olacak. Otogarı yenileyeceğiz, belediye binasını yenileyeceğiz.  Meydanı yeniden Cumhuriyet Meydanı yapacağım. 29 Ekim'de, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta 30 Ağustos'ta yine bu bayrakları sallayarak bayram kutlayacağız inşallah. Benim arkamda dağ gibi bir genel başkanım var, 33 yaşında Hüseyin Baş var. O benim arkamda olduğu müddetçe Beşikdüzü'nde vaat ettiğim her şeyi yapacağım. Kesinlikle, 'Merkezi hükümet bana para gönderirse yaparım, İller Bankası para göndermiyor, mahkum olduk' demeyeceğim. Ben, 'Belediyeniz merkezi hükümetten olmazsa hizmet alamazsınız' diyenlere, Beşikdüzü'nde yapacağım hizmetlerle cevap vereceğim."

BTP lideri Baş da mitingde Beşikdüzü halkına seslendi. Son zamanlarda 'Oylarınızı bölmeyin' söyleminin popüler olduğuna dikkati çeken Hüseyin Baş, şunları kaydetti:

"BURADA OYLAR BÖLÜNÜYOR VE HEPSİ SABRİ BAŞKAN'DA BULUŞUYOR"

"Beşikdüzü'nde bir ilk gerçekleşiyor. Burada oylar bölünüyor ve bütün hepsi Sabri Başkan'da buluşuyor. Bir insan AK Partili, CHP'li, İYİ Partili, MHP'li, Sadet Partili vatandaşımızdan oy alır mı, alır. Normalde alamaz da Sabri Başkan ise alır. Burada bunu gördük. Niye bunu söyledim, çünkü bizim tek bir davamız var; bu milleti birleştirip kardeş yapmak. Kim bu milleti kavga ettirmek istiyorsa karşısına dağ gibi durup 'Sen bunu yapamazsın' demek. Bizim hayalimiz bu."

Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Beşikdüzü'nde de gençlerin memleketini terk etmeyi düşündüğünü aktaran Baş, şöyle devam etti:

"BİZ İSTİYORUZ Kİ GENÇLER ÜLKESİNDE KALSIN, ÜLKESİNE HİZMET ETSİN"

"Bir hayalim daha var. Görüyorum ki Beşikdüzü benim ağabeylerimden, ablalarımdan, teyzelerimden oluşan bir ilçeye dönüşmüş. Halbuki bu ilçenin binlerce genci vardı. Nerede gençler? Gençler gurbette değil mi? Gençler iş arıyor değil mi? Gençler hayallerini gerçekleştirebilmek için beldesini, ilçesini, şehrini terk ediyor değil mi? Bu gençler artık ülkesini bile terk ediyor. Bizim bir hayalimiz var; gencin sağlığında olduğu gibi hastalığında da annesine babasına hizmet ettiği bir Türkiye, yaşlılığında da ana-babasına hizmet ettiği bir Türkiye... Gencin mahallesinde, ilçesinde hayal kurduğu bir Türkiye olsun istiyoruz. Bir sürü zeki çocuklarımız, gençlerimiz, arkadaşlarımız hayal kurabilmek için ülkesini terk ediyor. Biz istiyoruz ki bu gençler ülkesinde kalsın, ülkesine hizmet etsin."

Konuşmasında emeklilerin durumuna da değinen Hüseyin Baş, şunları dile getirdi:

"EMEKLİNİN PARASINI DEVLET VERMEZ, VATANDAŞ VERİR"

"Size diyorlar ki 'Emekliye para veremiyoruz.' Emeklinin parasını devlet vermez, kim verir? Bakın orada esnaf arkadaşlarımız var. Onlar gider SGK, BAĞKUR öder. Bütün Türkiye'deki esnaflar, işverenler para öderler. Mesela Türkiye'de asgari ücret kaç lira? Brüt olarak 25 bin lira. O'nun 8 bin lirası direk devlete vergi olarak gider. Neden? Devlet vergileri toplasın emekliye versin diye. Demek ki emeklinin parasını kim veriyormuş, vatandaş veriyormuş! Şimdi vatandaşın verdiğini bile bu kadar eksik ödüyorlarsa tek bir şey söylüyorum: Vicdan ya Rabbi! Yazık, bu olmaz. Biz bu toplumun zenginleşmesini istiyoruz. Bu toplumun refah içinde yaşamasını istiyoruz ve bunu yapacağız."

"SABRİ AĞABEY BEŞİKDÜZÜ'NE EMANET"

Konuşmasının sonunda BTP Beşikdüzü Adayı Sabri Terzi'ye destek isteyen Hüseyin Baş, "Ben buraya Sabri ağabeyimizi Beşikdüzü'ne emanet etmeye geldim. Sabri ağabey sizlere emanet, ona iyi bakın. O sizin çocuklarınızın, evlatlarınızın, yarınlarınızın garantisi olacak. Sabri Başkan seçildiğinde siz yıllar üstüne ilk kez huzurlu bir uyku uyuyacaksınız. Size ne söylediyse ben arkasındayım, ne söylediyse Beşikdüzü'nde fazlası yapılacaktır. Hiç kuşkunuz olmasın, diyorum hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Baş, Sabri Terzi, meclis üyesi adayları ve vatandaşlarla Beşikdüzü merkezinde bir süre yürüyüş yaptı, esnafı ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

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