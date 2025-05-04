BTP Lideri'nden Özgür Özel'e Destek

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırının demokrasiye, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe yapıldığını belirtti.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı demokrasimize, kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize yapılmış bir saldırıdır. Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.