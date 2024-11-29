Buca Belediyesi\'nden Zeki Metin Sahnesi\'ne Yenileme

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(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin Gölet Tesisleri Zeki Metin Sahnesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. 3 bin 500 kişilik amfi tiyatro yakında sanatseverleri ağırlamaya başlayacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'ya yaşayan bir mekan kazandıracağız" dedi.

Buca Belediyesi Gölet Tesisleri'ndeki Zeki Metin Sahnesi yenilenen yüzüyle sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Başkan Duman, 3 bin 500 kişilik amfi tiyatronun önünde bulunan boş alanla entegre edilerek festivallere ev sahipliği yapacağını söyledi. Tiyatroyu mimari bir bütünlükle yeniden tasarladıklarını belirten Duman, usta sanatçılar Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın adını da daha görünür hale getireceklerini söyledi.

Tiyatroyu yaşayan bir mekan haline dönüştürmek için çalışmaları sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen Duman, "Mekanı, eskiden olduğu gibi yeniden yerli ve yabancı tiyatro oyunlarının seçkin örneklerinin, değerli sanatçılarımızın konserlerinin, film gösterimleri, kültürel ve sosyal etkinliklerin yer aldığı bir sanat merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.

Zeki Metin Sahnesi yenileme çalışmaları kapsamında tiyatro binası giriş kapıları, oturma alanları, sahne ve sahne arkası, bekleme alanları elden geçiriliyor. Amfi tiyatronun aydınlatma, ses ve ışık sistemleri de modern teknolojiyle daha fonksiyonel hale getiriliyor.