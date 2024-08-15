Buca'da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları Düzenlenecek - Son Dakika
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Buca'da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları Düzenlenecek

Buca Belediyesi ve Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek olan 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları, 18 Ağustos Pazar günü yapılacak. Tüm İzmirliler davet ediliyor.

15.08.2024 15:56
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(İZMİR) - Buca'da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları 18 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Tüm İzmirlileri davet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Atalarımızdan bize miras kalan Rahvan At Yarışları'nı şölen havasında gerçekleştireceğiz" dedi.

Buca Belediyesi ve Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle 18 Ağustos Pazar günü saat 12.00'de Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali yanında 3. Geleneksel Buca Rahvan At Yarışları düzenlenecek. Organizasyonda atlar, ikili tay, üçlü tay, dörtlü tay,  taze beşli, deste,   küçük orta, büyük orta,  baş altı,  baş atlar ve ithal A grubu olmak üzere toplam 10 kategoride yarışacak.

Yarışlara tüm hemşehrilerini davet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Atalarımızdan bize miras kalan Rahvan At Yarışları'nı şölen havasında gerçekleştireceğiz. Bu keyifli günde sizlerle hep birlikte olmayı diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca'da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları Düzenlenecek - Son Dakika

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