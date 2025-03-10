İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Efeler Mahallesi'nde 2 grup arasında laf atma gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.K.Ö. İsmail Kaan D'yi (23), yanındaki M.D. (28) ve K.A.K'yi (31) bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İsmail Kaan D. kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı C.K.Ö'yü ile beraberindeki C.P. (27) ve İ.A'yı (19) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K.Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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