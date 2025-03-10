Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Buca'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Zanlı tutuklandı.

10.03.2025 22:16
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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Efeler Mahallesi'nde 2 grup arasında laf atma gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.K.Ö. İsmail Kaan D'yi (23), yanındaki M.D. (28) ve K.A.K'yi (31) bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İsmail Kaan D. kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı C.K.Ö'yü ile beraberindeki C.P. (27) ve İ.A'yı (19) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K.Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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