İzmir'in Buca ilçesinde polise mukavemet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dede Korkut Caddesi'nde yüksek sesli müzik yayını yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Polis, müzik sesi gelen 35 V 8750 plakalı otomobildekileri sorgulamak istedi. Bu sırada araçtan inen D.U. ve A.M'nin ekiplere mukavemet gösterdiği, yaşanan arbedede D.U'nun polis memuruna yumruk attığı belirtildi.
Havaya uyarı ateşi açan polis, bölgeye yönlendirilen takviye ekiplerin desteğiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Buca'da Polise Mukavemet: 2 Gözaltı - Son Dakika
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