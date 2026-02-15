Buca Belediyesi Hediyelik Eşya Pazarı'na Yoğun İlgi

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin Sevgililer Günü dolayısıyla kurduğu Hediyelik Eşya Pazarı, iki gün boyunca onlarca ziyaretçiyi ağırladı. Pazarda ilçeli kadınların el emeği ürünleri büyük beğeni topladı.

Buca Belediyesi'nin Şirinyer Düğün Salonu'nda 13-14 Şubat'ta kurduğu Sevgililer Günü Hediyelik Eşya Pazarı, ziyaretçi akınına uğradı. Takıdan oyuncağa, tekstilden el yapımı aksesuarlara uzanan geniş ürün yelpazesi, sevdiklerine anlamlı ve özgün bir hediye almak isteyenlerin ilk adresi oldu.

Alışverişin ötesine geçen pazar, kadın emeğini görünür kılan güçlü bir dayanışma buluşmasına dönüştü. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen müzik dinletileri pazara renk katarken cumartesi günü sahne alan sanatçı Deniz Sıla, Sevgililer Günü'ne özel konseriyle coşkuyu zirveye taşıdı.

Belediye Başkanı Görkem Duman, kadın emeğini destekleyen her adımın kentin yarınlarına yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Bu pazarla yalnızca ürünleri değil, kadınların üretim gücünü ve umudunu da buluşturduk. Gördüğümüz yoğun ilgi, doğru yolda olduğumuzun en açık göstergesi. Kadın emeğini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.