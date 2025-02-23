Buca'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

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İzmir'in Buca ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 35 AOE 404 plakalı otomobil ile 35 BSJ 475 plakalı kamyonet, Çamlık Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Altan Yıldırım'ın (37) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Altay (40), buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.