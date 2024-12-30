İzmir'in Buca ilçesinde, servis midibüsünün park halindeki tankere çarpması sonucu 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası okulun müdürü açığa alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.
Kaza
Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Okul servis sürücüsü V.D. tutuklanmış, tır sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Buca'da trafik kazası: Müdür açığa alındı - Son Dakika
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