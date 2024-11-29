Budapeşte Leylek Kışın Üniversitede Kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Budapeşte Leylek Kışın Üniversitede Kalacak

Budapeşte Leylek Kışın Üniversitede Kalacak

Aydın'da yaralı leylek Budapeşte, tedavi sonrası baharı bekleyerek üniversite hastanesinde kalacak.

29.11.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, yazın kanadı kırık halde bulunan leylek "Budapeşte", tedavisi sürdüğü için kışı üniversitenin veteriner hastanesinde geçirecek.

Koçarlı ilçesinde temmuz ayında yaralı halde bulunan leylek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Bozkan Ünal tarafından kontrol edilen leyleğin kanadının kırıldığı belirlendi.

Ayağında künye bulunan leyleğin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geldiği değerlendirildi. Tedaviye alınan ve "Budapeşte" adı verilen leylekle öğrenciler de yakından ilgilendi. Tedavi ise bu ayın başında tamamlandı.

Leylek göç sırasında yaralanmamış olsaydı bu dönemde sıcak ülkelere gitmiş olacaktı ama yolculuğu kaçırınca Aydın'da üniversite hastanesinin misafiri oldu. Öğrencilerin oluşturduğu Kanat-Ger Topluluğu'na ait bahçede beslenen "Budapeşte", doğaya salınacağı günü bekliyor. Zaman zaman kontrollü şekilde uçurulmaya çalışılan leylek, bu dönemde sorun yaşamaması için gözetim altında tutuluyor.

Doç. Dr. Ünal, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile yaptıkları protokol gereğince yaralı yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyledi.

"Uçtuğu anı görmek inanılmaz büyük bir mutluluk olacak"

Bu yıl yaralı 9 leyleğin kendilerine geldiğini, "Budapeşte" hariç diğerlerinin tedavisinin tamamlandığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Budapeşte'nin biraz daha dramatik bir hikayesi vardı. Kanat bölgesinde çok ciddi kırığı vardı. O nedenle tedavisi çok uzun sürdü. Bilezikli olduğu için leyleğin Budapeşte'den geldiğini düşünüyoruz. Budapeşte bu kış dönemini bizimle birlikte geçiriyor, beklediği sıcak ortamı kendisine sağlamaya çalışıyoruz. Baharın gelmesiyle salabileceğimizi umuyoruz. Leylek göç yolculuğunu kaçırdığı için olumsuz etkilenebilir ama mümkün olduğunca onu rahat bir ortamda barındırmaya çalışıyoruz. Tedavisinin ardından uçtuğu anı görmek inanılmaz büyük bir mutluluk olacak."

Kanatlı hayvanlarda özellikle uçmayı sağlayan çok hassas ve güçlü tendonlar olduğunu belirten Ünal, bu bölgenin hasar almasının kuşlarda ciddi sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

Budapeşte'nin yara ve kırığının iyileştiğini kaydeden Ünal, "Kış dönemine geldiğimiz için baharı bekliyoruz. Bu süreci tamamlayabilirsek tekrar doğaya kavuşturacağız. Bakım, besleme ve rehabilitasyon süreci ise devam ediyor." diye konuştu.

Kanat-Ger Topluluk Başkanı Salih Zeki Yıldırım ise Budapeşte'nin rehabilite süreçleriyle yakından ilgilendiklerini, hayvanı bir an önce doğaya salmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Budapeşte, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Budapeşte Leylek Kışın Üniversitede Kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:48 Baba Vanga’nın 2025 yılı kehaneti Putin’le ilgili detay bomba Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti! Putin'le ilgili detay bomba
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
17:18 Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:37 Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler: “500 gram zaten, çek tüpünü gitsin“ dedi Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler: "500 gram zaten, çek tüpünü gitsin" dedi
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 13:59:59. #1.11#
SON DAKİKA: Budapeşte Leylek Kışın Üniversitede Kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.