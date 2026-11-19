BUDO 19 Kasım'da hava nedeniyle Mudanya ve Armutlu hatlarında 12 sefer yapamayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Kasım'da 12 seferi iptal etti. Duyuruya göre iptaller Mudanya-Kabataş ve Armutlu-Kabataş hatlarındaki karşılıklı seferleri kapsıyor ve bu hatları kullanacak yolcuları etkiliyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA
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