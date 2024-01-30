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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi - Son Dakika
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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle 4 seferi daha iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi
30.01.2024 - 15:27,
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de iptal edilmişti.

Kaynak: AA
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