BUDO Seferleri İptal!

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında bugün yapılması planlanan 12 seferin, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildiği bildirildi.
Bu arada, Mudanya ilçe merkezinde kuvvetli lodosun yanı sıra yağmur etkili olmaya başladı.
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