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BUDO Seferleri İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler arasında İstanbul-Bursa ve İstanbul-Armutlu güzergahları bulunuyor.

BUDO Seferleri İptal Edildi
14.12.2023 - 11:20,
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Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı.

Kaynak: AA
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