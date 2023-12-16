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BUDO Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 16 Aralık Cumartesi günü yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO Seferleri İptal Edildi
16.12.2023 - 00:11,
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Aralık Cumartesi günü 08.00 ila 19.30 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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