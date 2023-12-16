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BUDO Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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BUDO Seferleri İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yarın yapılması planlanan İstanbul-Bursa ve Armutlu-Bursa seferleri iptal edildi.

BUDO Seferleri İptal Edildi
16.12.2023 - 23:47,
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Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 26 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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