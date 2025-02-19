Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi

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Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

8 SEFER İPTAL EDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İstanbul ve Bursa arasındaki bazı BUDO seferlerini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, yarın yapılması planlanan saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.