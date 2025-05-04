Bugün Öne Çıkan Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST KKTC Kapanış Töreni'ne katılacak.

(Lefkoşa/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenecek anma töreni ve cenaze törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/16.58)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Önder'in naaşı, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/11.00/16.58)

EKONOMİ FİNANS

1- Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC, dördüncü gün etkinlikleriyle sona erecek.

(Lefkoşa)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına; Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor, Adana Demirspor-Göztepe ve Fenerbahçe- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/16.00/Adana/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği- Sakaryaspor, Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor, Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler- Adanaspor ve Gosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/16.00/16.00/İstanbul/16.00/16.00/Çorum/Erzurum/Manisa/Iğdır/Diyarbakır/Kocaeli/ 16.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlanacak. Üçüncülük maçında VakıfBank ile Numia Vero Volley (İtalya), finalde ise A. Carraro Imoco (İtalya) ile Savino Del Bene (İtalya) karşılaşacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

4- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, sekizinci ve son gününde 105,7 kilometrelik Çeşme- İzmir etabıyla tamamlanacak.

(İzmir)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına; Darüşşafaka Lassa-Semt77 Yalovaspor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.00)

6- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü, Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/20.30)

7- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 4. ayağında, superpool ve ilk yarış yapılacak.

(Cremona/12.00/15.00)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenecek 2025 sezonu altıncı ayağı Miami Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Florida/23.00)

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