Bugün Önemli Etkinlikler

10.00 – Surp Giragos Kilisesi'nde Paskalya Yortusu kutlaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)
13.30 – Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Hz. Muhammed'in doğumu günü kutlaması kapsamında Nevruz Parkı'nda 'Direniş Önderi Hz. Muhammed' temalı miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)
14.00 - Atama bekleyen öğretmenler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e resmi ziyarette bulunacak. (CEZAYİR)
13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir- Gaziantep FK, Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe- Bellona Kayserispor maçları oynanacak. (İSTANBUL - RİZE)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
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