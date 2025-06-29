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Bugünkü Önemli Etkinlikler

29.06.2025 09:10
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Kürşad Zorlu etkinliklerde, Uraloğlu forum sonuçlarını açıklayacak, dünya genelinde gelişmeler izlenecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 7. Geleneksel Karacakurt Türkmen Toyu ile Kırım Tatar Bayrak Günü etkinliklerine katılacak.

(Kırşehir/10.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun çıktılarını açıklayacak, forumda yapılan görüşmelerin ve toplantıların detaylarını paylaşacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)?

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- At yarışlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 99. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, oynanacak 7'ncilik, 5'incilik, 3'üncülük ve final müsabakalarıyla tamamlanacak; Türkiye, 7'ncilik maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

(Pire/11.45/14.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin Bulgaristan'da gerçekleştirilen ikinci haftasında dördüncü ve son maçını Fransa ile yapacak.

(Burgaz/15.00) (Fotoğraflı)

5- 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek, PSG-Inter Miami ve Flamengo- Bayern Münih müsabakaları oynanacak.

(Atlanta/19.00/Miami/23.00) (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on birinci ayağı Avusturya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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