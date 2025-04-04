10.00 - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat, Buğra Gökçe ve Mehmet Ali Çalışkan'ı ziyaret edecek, sonrasında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
12.00- Çeşme Belediyesi, 14. Alaçatı Ot Festivali lansmanı Alaçatı Alavya'da gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
18.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak. (İSTANBUL)
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde temaslarına devam edecek. (BRÜKSEL)
20.00- Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor karşılaşacak. (ADANA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Bugünkü Önemli Gelişmeler: İmamoğlu'ndan Ekonomi Raporuna - Son Dakika
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