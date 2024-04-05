Bulancak Belediyesince iftar programı gerçekleştirildi.
İlçe Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Sıbıç, birlikteliğin en güzel örneklerini ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi.
Hep birlikte Bulancak'a hizmet edeceklerini belirten Sıbıç, "Kimseyi ötekileştirmeden ve uzaklaştırmadan Bulancak'a hizmet edeceğiz. Hem cuma günü hem de Kadir Gecesi gibi mübarek ve güzel bir gecede sergilediğimiz bu beraberliğimiz daim olsun. Gecemiz mübarek olsun." dedi.
İftara, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bulancak Belediyesi Tarafından İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Harmancık köyünde Adem Öğretmek'e ait evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, maddi hasara yol açarken, ev sahibi duydukları sesler üzerine dışarı çıktıklarını ve odunluğun yandığını gördüklerini belirtti.
Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
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